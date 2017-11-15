Диалектика

Борьба с коррупцией достигла в Украине своего апогея: антикоррупционеры схлестнулись с другими антикоррупционерами не на жизнь, а на смерть. А тут еще военный переворот в Зимбабве, которая твердо стала на путь евроинтеграции по версии наших патриотов. Голова идет кругом. «Фемен»-бабу, которая подожгла картонный трамвайчик в Виннице перед символом экономического процветания нации – фирменным магазином «Рошен», трое неизвестных в масках зайчиков затолкали в машину прямо в центре Киеве. И грузины на майдане. Совпадение? Не думаю.



Понимаю, что вам трудно разобраться в развитых антикоррупционных органах, созданных на волне революции. Один из них оказался насквозь коррумпированным, что вызвало возмущение всех прогрессивных антикоррупционных сил мира. Затем два из трех органов сцепились между собой в жестокой схватке. Аж клочья шерсти летят! Что нам известно о Национальном антикоррупционном агентстве Украины? Я внимательно отслеживал ситуацию. Не так внимательно, как в Зимбабве, где товарищ Мугабе строил развитый социализм по указке Путина примерно тридцать семь лет. Плюс минус пару дней. Все четыре танка армии Зимбабве приняли участие в историческом перевороте, приуроченном, вне всякого сомнения, к четвертой годовщине украинского майдана. Так вот, о НАБУ. Детективы-«набуисты» реально крутые. У них одни носки десятку евро стоят. Да у меня трусняк дешевле обходится. А все почему? Потому что борьба с коррупцией, искоренение этого чудовищного явления времен диктатора Януковича, является актуальнейшей задачей партии и правительства Гройсмана.



Каждый раз, когда Петр Алексеевич встречается с кремлевской марионеткой Трампом, тот его носом тычет: а как там коррупция, боретесь? Любой помощник секретаря ихнего Госдепа первым делом сует нос в антикоррупционные дела. Да весь мир, с..ка, следит как за переворотом в Зимбабве, где смуглый, очень приятный на вид генерал, дал 24 часа Мугабе, который еще Брежнева взасос имел, на выезд из страны, так и за созданием антикоррупционного суда. Очень сложноподчиненное предложение получилось. Но ведь в таком интимном деле, как искоренение позорного наследия диктатуры, все не просто.



Итак, носки у детективов НАБУ дорогие и они могут кошмарить всех подряд. Потому что Артем Сытник – реально шо твой Катанни. Молод, энергичен. Чистое сердце, теплые ноги, прекрасная печень. Одним из первых испытаний НАБУ, своего рода тестом на беременность коррупцией, стал случай с квартирой другого антикоррупционера – Сергея Лещенко. Не буду пересказывать все перипетии расследования, в ходе которого выяснилось, что Серега жил на сбережения минимум трех-четырех баб, одна из которых вынуждена была играть по пять-шесть сетов на Ибице, чтобы расплатиться за хату.



Опытные антикоррупционеры, впитавшие борьбу с коррупцией с молоком такой-то матери прямо на майдане, тандем Лещенко-Найем давно уже подозревали Корчак (возглавляет НАПК) в коррупции. У них же есть справка о том, что они антикоррупционеры. А вот у Корчак справки нет

Зимбабве становится стратегическим партнером Украины на Африканском континенте, будет продвигать евроинтеграцию нации и участвовать в строительстве самолетов КБ «Антонов». Уже весь мир строит наши летательные аппараты. Саудиты помогают авионикой и керосином, Иран – графитом и чертежами, а мы тем временем вырезаем из образцов самолетов все российские детали

Главное другое – Лещенко вообще не виноват! Все антикоррупционеры стали радоваться, вступать друг с другом в разнообразные отношения и строить планы по борьбе с коррупцией и повышению личного благосостояния.Очень ярко и рельефно высокий уровень детективов Бюро проявился в ходе сенсационной операции с использованием оперативного минета. Агент «Катерина», прошедшая спецподготовку на базе ФБР в Куантико, вступила в оральную связь с главарем «янтарной мафии» Розенблатом и вывела его на чистую воду. Розенблат очень высоко оценил оперативные данные агента, даже собирался писать благодарственное письмо Артему Сытнику, но не написал. Эта спецоперация по очищению парламента от Розенблата и коррупции уже вошла в анналы. Носки, агент «Катерина» и Борислав Соломонович. Плюс рюкзаки. Великолепно! И тут случилось страшное: зашкварилось Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции. Очень интересная структура, где премии достигают двухсот тысяч гривен на одно антикоррупционное рыло.Опытные антикоррупционеры, впитавшие борьбу с коррупцией с молоком такой-то матери прямо на майдане, тандем Лещенко-Найем давно уже подозревали Корчак (возглавляет НАПК) в коррупции. У них же есть справка о том, что они антикоррупционеры. А вот у Корчак справки нет. Стали науськивать на нее различных расследователей-волонтеров. И поплыло дерьмо по трубам. Аккурат к военному перевороту в Зимбабве созрела для дачи публичных показаний заместительница Корчак, некая Соломатина. Не напрягайтесь, запоминая незнакомые вам фамилии. Они не играют абсолютно никакой роли. Просто люди, чьей задачей являлось предупреждение рецидивов диктаторского режима, оказались сволочами и подонками. Для начала они стали гавкать на НАБУ и получили достойный ответ Сытника: «режьте нас, капайте азотную кислоту в анус, загоняйте дрель под ногти, присылайте подозрения в коррупции и конфликте интересов, мы все равно вас всех поимеем».Потом вышеупомянутая Соломатина вскрыла всю коррупционную кухню НАПК. Ассистировали ей депутаты Найем и Лещенко. Оказывается, в этом независимом агентстве был «куратор из администрации президента», который буквально пальцем тыкал, какие электронные декларации надо внимательно проанализировать, а какие вообще трогать не надо. Ужас! У меня волосы встали во всех местах!Три голодных студента из Броваров буквально за еду слепили сайт, на который сотни тысяч государственных чиновников, депутатов и просто проходимцев должны заливать свои декларации о доходах и расходах. Сайт постоянно вис, поскольку, повторюсь, студенты работали за еду. Кодили, как могли. К ним никаких претензий быть не может. Миллионы, выделенные на программное обеспечение, растворились как болт Розенблата… Сорри, увлекся.И вместо того, чтобы все проанализировать, вычислить подлецов-уклонистов, вручить им «пидозру», НАПК стало расследовать злоупотребления НАБУ. Куда смотрит Специализированная антикоррупционная прокуратура?! Почему до сих пор не сформировано Государственное бюро расследований? Тут в Зимбабве такие события происходят, а они даже не чешутся. Кстати, мене больше нравится аббревиатура госбюро на мове: «ДБР». Державне бюро розслидувань. Легко запомнить: первая часть – выражение Лаврова, вторая – Розенблат.Слив информации подчиненной Корчак вызвал бурю возмущений примерно у трех-четырех человек. Всем же по HER. Ждут, когда придут первые платежки за отопление. Уголь везли из самой Пенсильвании. Такой дорогой, что гаранту нации перепал лишь один кулечек. Плюс обслуживание доставок посольством Украины в США: каждую баржу с углем отпевал весь состав дипкорпуса. Суточные, проезд в общественном транспорте, питание. Набегает на приличную сумму.Так вот, администрация президента отреагировала на обвинения в «крышевании» НАПК очень достойно и сдержанно: «идите на х..й, вы кто такие, вас здесь не ждут!». Другими словами, национальное агентство по предотвращению коррупции является независимым органом, который все делает самостоятельно.Антикоррупционеры-квартирооптимисты воют: «убили, зарезали, изнасиловали, нарушили высокие стандарты». Свекровь Корчак заперла детектива НАБУ в дорогих носках в своей квартире с дикой кошкой. Все очень серьезно. Борцы с коррупцией буквально пожирают друг друга в войне за евростандарты. Необходимо срочно создавать «ДБР». Считаю, что военный прокурор Матиос является самым достойным кандидатом на роль главы Бюро. Во-первых, у него на предплечье набита татуха «савы». Человек с такой татухой по определению является духовно раскрепощенным и беспощадным к расхитителям национального имущества. Во-вторых, у него клевая сестра-депутат от «Удара» (входит в «БПП»), которая готовит классные вареники. Когда Кличко был простым парламентарием и бегал в красном свитере со смешной надписью «Галасуйасабысто», Матиос поддерживала боевой дух борцов с режимом с помощью вареников. Летели они, родимые, со свистом: и вареники, и люди. Ну разве могут быть у человека с такой сестрой какие-то альтернативы?Теперь подведем итоги для тех, кто не понял, кто кого имеет в антикоррупционной сфере и при чем тут Зимбабве с похищением главной «феменистки» нации. НАБУ, САП, НАПК при отсутствии ДБР и нейтральной позиции ГПУ вышли на новый, качественный этап борьбы с коррупцией. Ни в коем случае нельзя им мешать, назначать внешнего аудитора и просто трогать. Это первое. Второе: родиной настоящих, лицензированных антикоррупционеров является майдан Саакашвили, который сам является антикоррупционером и требует создание антикоррупционного суда. Третье: из трех-четырех антикоррупционных органов должен, по итогу, остаться один, который после создания антикоррупционного суда и антикоррупционной тюрьмы посадит всех. Четвертое: Зимбабве становится стратегическим партнером Украины на Африканском континенте, будет продвигать евроинтеграцию нации и участвовать в строительстве самолетов КБ «Антонов». Уже весь мир строит наши летательные аппараты. Саудиты помогают авионикой и керосином, Иран – графитом и чертежами, а мы тем временем вырезаем из образцов самолетов все российские детали. По-моему, все предельно просто.