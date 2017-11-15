Субсидии будет получать меньше украинцев

Во время текущего отопительного сезона субсидии будут получать меньше украинских семей по сравнению с показателем прошлого года и эта тенденция продолжится. Об этом сообщила заместитель директора департамента государственной социальной помощи, руководитель отдела адресного предоставления льгот, компенсаций и жилищных субсидий Министерства социальной политики Татьяна Голубенко в разъяснении "Правительственном курьеру", передает УНН.



По словам Т.Голубенко, в этом отопительном сезоне субсидии будут получать более 6 миллионов домохозяйств по всей Украине. По сравнению с показателем прошлого года - около 6,7 миллиона - их количество несколько сократилось, но незначительно. Планируется, что в следующем году этот показатель будет снижаться уже более весомо, ведь доходы украинцев растут.



"Сейчас при расчете размера субсидий на новый отопительный период принимаем во внимание показатели доходов граждан за I-II кварталы 2017 года. А в то время, как помните, именно было увеличено вдвое минимальную заработную плату. Это повлияло на число получателей субсидий - их количество уменьшилось. Однако на этот отопительный сезон специалисты отделов соцзащиты пока имеют неполную картину обновленных доходов украинцев. Ведь не следует забывать, что в октябре произошло осовременивание пенсий. Но могу успокоить пожилых людей: на какую бы сумму не увеличилась ваша выплата, на размер субсидии это не повлияет. По крайней мере в этом отопительном сезоне", - пояснила она.



Она отметила, что увеличение пенсий начнут учитывать в расчете государственной помощи на оплату коммунальных услуг не раньше мая 2018 года.

