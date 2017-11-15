США продолжают работу по вопросу миротворческой миссии на Донбассе - Митчелл

Заместитель государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что США продолжают работу над возможностью введения миротворческой миссии ООН на Донбасс, а также предоставлением летального вооружения в Украину.



"Мы продолжаем работать над возможностями и анализировать возможность введения в зону конфликта миротворческих сил ООН. Это непростое задание, но как считаем мы, в США, такие миротворческие силы должны вводиться на всю оккупированную территорию, включать отведение вооружений к месту постоянной дислокации", - сказал он на брифинге в среду в Киеве.



У.Митчелл также отметил, что на встрече с президентом Украины Петром Порошенко обсуждался вопрос предоставления летального оружия Украине.



"Мы обсуждали это. Предоставление летального вооружения является одним из вариантов, который мы рассматриваем", - добавил он.

