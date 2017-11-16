Грызлов: РФ требует детального обсуждения особого статуса Донбасса на постоянной основе

Вопросы безопасности должны рассматриваться параллельно с вопросами политического урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом по итогам очередной встречи в Минске контактной группы по урегулированию на востоке Украины заявил полномочный представитель РФ Борис Грызлов.



"Наша позиция остается последовательной, вытекающей из минских соглашений - вопросы безопасности должны рассматриваться параллельно с вопросами политического урегулирования, - сказал он. - В связи с этим, мы настаиваем на необходимости предметного обсуждения вопроса введения закона об особом статусе Донбасса на постоянной основе по "формуле Штайнмайера".



Грызлов добавил, что российская делегация поддержала заявление контактной группы о соблюдении режима прекращения огня.



"Тем самым подтверждена приверженность объявленному с 25 августа, в связи с началом учебного года, перемирию, - пояснил он. - Также подтверждена приверженность выполнению дополнительных мероприятий, направленных на обеспечение полного и устойчивого бессрочного прекращения огня, включая выполнение всех соответствующих приказов".



"При этом мы констатируем, что Украина до сих пор не выполнила взятых на себя обязательств по разведению сил и средств в Станице Луганской, несмотря на то, что с момента вступления в силу рамочного решения СММ ОБСЕ зафиксировала уже 13 периодов соблюдения режима прекращения огня продолжительностью более 7 дней, - сказал полпред РФ. - Так же мы обратили внимание украинской стороны на отсутствие публикаций приказов о дисциплинарной ответственности за нарушение режима прекращения огня. При этом ДНР и ЛНР соответствующие документы опубликовали уже более 2 месяцев назад".



Грызлов подчеркнул, что все это не способствует повышению уровня безопасности в регионе.

