В закон о реинтеграции Донбасса включили вопрос "возвращения Крыма" Украине

Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны включил в законопроект о реинтеграции Донбасса вопрос "возвращения Крыма". Трансляцию заседания вели украинские телеканалы.



"Закон президентом подан с конкретной целью — освободить временно оккупированные территории Донбасса с использованием Вооруженных сил Украины. Создать оперативный штаб и т.д. Но политически мы не можем забыть о Крыме и Севастополе, поэтому они добавлены в каждый абзац", — сказал председатель комитета Сергей Пашинский.



Комитет также утвердил окончательное название документа: "Закон об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей".



В законопроекте, в частности, прописано, что Киев не признает никакие документы, выданные на неподконтрольных ему территориях Донбасса и в Крыму, в том числе свидетельства о рождении и смерти.



Верховная рада должна рассмотреть законопроект о реинтеграции Донбасса во втором чтении. В случае его принятия президент получит право использовать Вооруженные силы в мирное время для обеспечения государственного суверенитета. Это позволит узаконить применение армии в Донбассе без объявления войны. Кроме того, законопроект определяет Россию как "страну-агрессора".



Как заявил секретарь комитета по нацбезопасности Иван Винник, Рада может одобрить законопроект в начале декабря. По его словам, документ поддержат пять парламентских фракций.



При этом, добавил Винник, поправки о разрыве дипломатических отношений с Россией в законопроекте не будет. Этот вопрос относится к компетенции исполнительной власти, а именно МИД, поэтому поправку решили не включать, чтобы в дальнейшем никто не смог обжаловать закон или его отдельные положения в Конституционном суде.



Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией высказались 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. Украина по-прежнему считает полуостров своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что крымчане сделали выбор демократическим путем и в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

