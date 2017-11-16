В НАБУ заявили, что больше не могут вести расследования против крупных чиновников

Национальное антикорупционное бюро (НАБУ) заявляет, что утратило полномочия вести расследования против председателей местных госадминистраций. Об этом говорится в сообщении пресс-службы бюро. "Подписание Президентом Украины Закона №6232 приведет к коллапсу в работе НАБУ и других органов досудебного расследования и парализует систему правосудия Украины.

Кроме того, большое беспокойство вызывает ожидаемое истечение 20 ноября этого года полномочий следственных органов по осуществлению предварительного расследования по уголовным производствам, относящимся к подследственности НАБУ и зарегистрированные до декабря 2015 (около 3500 производств). Передача такого количества производств в НАБУ, в штате которого работает около 200 детективов, фактически остановит все текущие расследования Бюро по топ-коррупционерам", - говорится в сообщении.



В НАБУ отметили, что председатели местных государственных администраций больше не относятся к субъектам, подследственным Национальному антикоррупционному бюро Украины.



Согласно изменениям в закон "О государственной службе", которые вступили в силу 15 ноября этого года, данная категория должностей не относится к категории А государственной службы.



Таким образом, уголовные коррупционные правонарушения, совершенные председателями местных госадминистраций, могут находиться в фокусе НАБУ лишь при условии, что вследствие совершенного ими преступления государство несет убытки в размере более 500 прожиточных минимумов (842 тыс. гривен до 1 декабря 2017 года).



В то же время отмечается, что по решению директора бюро, согласованному руководителем Специализированной антикоррупционной прокуратуры, детективы НАБУ смогут расследовать преступления, отнесенные к подследственности других следственных органов (в соответствии со ст. 216 Уголовного процессуального кодекса).



Следовательно, вопрос решения подследственности будущих уголовных производств в отношении председателей местных госадминистраций будет решаться с учетом условий совершения преступления в каждом конкретном случае.

