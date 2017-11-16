Трамп: ядерная проблема КНДР требует неотложных действий

Ситуация вокруг ядерной и ракетной программ КНДР требует неотложных действий. Об этом заявил в среду президент США Дональд Трамп, выступая Белом доме по итогам своего азиатского турне.



Американский лидер подчеркнул, что одной из ключевых целей его поездки в страны Азии было "объединение мира против ядерной угрозы, созданной северокорейским режимом". "Угроза [со стороны КНДР] неуклонно возрастала на протяжении многих администраций [американских президентов] и теперь требует принятия неотложных действий", - отметил он.



США и КНР согласились не использовать подход "заморозка в обмен на заморозку" к урегулированию ядерной проблемы КНДР, заявил Трамп.



"Председатель [Китая] Си [Цзиньпин] признал, что обладающая ядерным оружием Северная Корея представляет серьезную угрозу для Китая, и мы согласились с тем, что не принимаем так называемое соглашение о заморозке в обмен на заморозку, как и те, которые всякий раз терпели неудачу в прошлом, - отметил он - Все варианты действий [в отношении КНДР] рассматриваются". По словам американского лидера, главы двух государств согласились с тем, что для решения проблемы вокруг Корейского полуострова - "время на исходе".



Трамп подчеркнул, что председатель КНР "пообещал добросовестно выполнять резолюции Совета Безопасности ООН по Северной Корее" и "использовать огромное экономическое влияние [Пекина] на [северокорейский] режим для достижения общей цели по денуклеаризации Корейского полуострова".



В июле Россия и Китай изложили Совбезу собственную инициативу, которая нацелена на деэскалацию напряженности на Корейском полуострове. Предлагаемый Россией план действий предусматривает добровольное "замораживание" сторонами главных раздражителей - ракетно-ядерной деятельности со стороны КНДР и совместных военных учений со стороны США и Южной Кореи - при параллельном возобновлении переговоров на основе отказа от агрессии и стремления к денуклеаризации.



Вашингтон по-прежнему рассматривает все варианты противодействия угрозе со стороны КНДР, заявил Трамп.



США призывают все страны сплотиться с целью изоляции КНДР до того момента, пока Пхеньян не прекратить свои "опасные провокации".



"Я призвал все страны, включая Китай и Россию, вместе изолировать северокорейский режим, разорвав с ним все торговые и экономические связи, пока он не прекратит свои опасные провокации", - сказал он.



Президент США вновь объявил о том, что Вашингтон отказался от "провальной политики стратегического терпения". "В результате, мы уже видим важный прогресс, включая жесткие новые санкции со стороны Совета Безопасности ООН", - напомнил американский лидер, добавив, что Южная Корея также вместе с США ввела свои ограничения против тех, кто спонсирует ядерную и ракетную программы КНДР.



"Вместе мы подтверждаем свою приверженность кампании максимального давления", - акцентировал Трамп.

