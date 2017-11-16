Неврологи разобрались с феноменом "застрявшей" в голове песни

Многие люди (98%) сталкиваются с синдромом навязчивой мелодии, когда в голове постоянно проигрывается одна и та же песня или мотив, от которой трудно избавиться. Как отмечает "Вести.RU", у женщин описанный синдром выражен больше, чем у мужчин. Неврологи Федеральной политехнической школы Лозанны выяснили, как его унять и что лежит в основе феномена.



По их словам, чтобы избавиться от навязчивой мелодии, достаточно занять чем-нибудь рабочую память. Сработает чтение книги или разгадывание кроссворда. Неврологи комментируют: когда человек слышит музыку, разные области его мозга обрабатывают низкие и высокие частоты, обеспечивая единое слуховое восприятие.



Феномен засевшей в голове мелодии ученые исследовали на примере бывшего профессионального пианиста, который лечился от эпилепсии. Сначала в рамках эксперимента пианист играл две мелодии на синтезаторе с включенным звуком. Параллельно шла фиксация мозговой активности игравшего. Далее пианист проигрывал те же мелодии, но с выключенным звуком - требовалось воспроизвести звучание мелодии в голове. Активность мозга опять зафиксировали.



Это позволило сравнить мозговую активность при реакции на внешние звуки и при воспроизведении мелодии в голове. Оказалось, во втором случае активировались те же самые области, что и в первом. То есть части мозга, отвечающие за обработку низких и высоких частот, работают, даже когда музыка играет только у нас в голове.



Полученные данные ученые собираются применить в работе с больными афазией. При этом заболевании наблюдается локальное отсутствие или нарушение уже сформировавшейся речи из-за поражения мозга. Исследователи хотят найти способ воссоздания звуков, которые человек "произносит" в голове.

