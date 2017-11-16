Националистов С14 внесли в международную базу террористов

Украинскую националистическую организацию С-14 внесли в список международных террористических организаций. Об этом говорится в сообщении на сайте консорциума. "Группа С14 (Сич) - это полувоенная правоцентристская радикальная группа, которая имеет тесные связи с националистической украинской партией "Свобода", - отмечается в сообщении. Основана в 2010 году, C14 названа в честь слогана из 14 слов "Мы должны обеспечить существование нашего народа и будущее для белых детей", которые принадлежат американскому нацисту Дэвиду Лейну.

Лидер C14 - Евгений Карась или "Вортекс". C14 вербовала своих членов среди футбольных болельщиков: "Динамо" Киев, "Металлист" Харьков и "Шахтер" Донецк.



Члены С14 обвинялись в преступлениях на почве ненависти (распространение расистских материалов и нападения на рынки, владельцы которых не являются этническими украинцами).



Во время мятежа на Майдане С14 развешивала расистские баннеры и боролась с другими активистами.

