СБУ: украинская сторона настроена на проведение обмена заложниками по формуле "всех на всех"

Служба безопасности Украины не располагает деталями переговоров президента России Владимира Путина с главами KLYH по вопросу обмена пленными, заявила спикер СБУ Елена Гитлянская.



"Нет, не известны (детали переговоров, - ред.), но мы надеемся на то, что такие заявления свидетельствуют о готовности разблокировать процесс, и мы, наконец, сможем вернуть наших людей домой", - заявила она в эфире телеканала "112 Украина" в четверг.



Она отметила, что СБУ не известно, о чем Путин говорил с представителями ОРДЛО, выразив надежду, что обмен пленными впервые с конца прошлого года действительно состоится.



Гитлянская добавила, что украинская сторона настроена на проведение обмена по формуле "всех на всех".



"Позиция СБУ всегда была прозрачной, мы готовы менять всех на всех, мы приветствуем любые инициативы, которые помогут нашим гражданам вернуться домой", - констатировала она



Как сообщалось, 15 ноября президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с главами ЛДНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким обмен удерживаемыми лицами с Украиной. Как сообщил сайт Кремля, Захарченко и Плотницкий поддержали эту инициативу, отметив, что вопрос нужно проработать с украинской стороной, отметив, что "еще предстоит дополнительно проработать этот вопрос с представителями украинской стороны".



Ранее в среду, 15 ноября лидер общественного движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук обратился к Путину с просьбой поддержать предложение об обмене пленными между Украиной и ОРДЛО. По его словам, Украина готова в рамках обмена пленными освободить 306 человек и рассчитывает на освобождение удерживаемых в ОРДЛО 74 человек.



Трехсторонняя контактная группа по Украине на очередной встрече в Минске 29 ноября согласует условия обмена пленными в рамках предложения Медведчука, сообщил "Интерфаксу" в четверг источник в группе по организации переговоров.



"Стороны демонстрируют решительную готовность к конструктивному диалогу по инициативе Медведчука в обмене пленными. Ведется подготовка к согласованию и ратификации соответствующего решения на встрече 29 ноября. Препятствий для этого нет", - сказал источник.

