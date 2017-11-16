На депутата Рады завели дело за прогноз об отделении новых территорий

На депутата Рады завели дело за прогноз об отделении новых территорий

Прокуратура Запорожской области возбудила уголовное дело против депутата Верховной рады от "Оппозиционного блока" Евгения Балицкого в связи с его высказываниями о возможном отделении от Украины новых территорий, сообщила пресс-служба ведомства. Ранее Балицкий выразил мнение, что если украинские власти продолжат придерживаться философии, направленной на избавление от инакомыслящих, то может произойти дальнейшее отделение территорий.

"По поводу высказываний народного депутата в эфире телеканала начато уголовное производство", — сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, дело завели по статье "посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти", санкция которой предусматривает ограничение или лишение свободы на срок до пяти лет.

Расследование в уголовном деле будет вести управление Службы безопасности Украины в Запорожской области, досудебное расследование продолжается, проводятся первоочередные следственные действия.