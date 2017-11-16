Хан: у Киева нет результатов борьбы с коррупцией

У международного сообщества заканчивается терпение из-за нехватки практических результатов борьбы с коррупцией в Украине. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан в интервью Суспільному.



"В плане борьбы с коррупцией, на мой взгляд, фактические результаты достаточно скромные. Я считаю, за этим должна пристально следить власть: правительство и другие ее органы. Дело не только в создании институтов или наличии необходимого законодательства, но и в том, как оно реализуется", - заявил еврокомиссар.



По его словам, именно в практическом воплощении ЕС видит серьезную недоработку, на которую Киев должен обратить внимание.



"Как раз в этом у международного сообщества все больше иссякает терпение", - подчеркнул Хан.

