Гройсману рекомендуют Трубу на должность главы Госбюро расследований

Конкурсная комиссия по проведению конкурса на занятие должности директора Государственного бюро расследований (ГБР) рекомендует назначить главой ГБР руководителя департамента ООО "Юридическая компания "Сектор права" Романа Трубу.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", решение внести представление премьер-министру Владимиру Гройсману на утверждение кандидатуры Р.Трубы на должность директора ГБР было принято в четверг в Киеве единогласным решением всех 9 членов конкурсной комиссии.



Голосование проходило в открытом режиме. В ходе голосования члены комиссии должны были определиться с победителем из 19 кандидатов на занятие должности, прошедших 14 ноября повторное собеседование. Согласно правилам, в случае получения 5 и более голосов членов комиссии кандидатура выносится на утверждение, а в случае набора несколькими кандидатурами одинакового числа голосов, проводится повторное голосование.



Ближайший к Трубе кандидат на занятие должности получил поддержку 5 членов комиссии.



Роман Труба - руководитель департамента ООО "Юридическая компания "Сектор права". По информации украинских СМИ, в 1997-2015 годах работал в органах прокуратуры. Занимал должность первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины.

