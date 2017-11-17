Миру угрожает настоящая эпидемия болезни Паркинсона

По словам экспертов из США и Нидерландов, число случаев болезни Паркинсона за следующие 25 лет увеличится больше чем в два раза. Так, в настоящее время в мире около 6,9 миллиона человек с болезнью Паркинсона. К 2040 году от этой болезни будут страдать 14,2 миллиона человек. По темпам роста распространенности болезнь Паркинсона опережает деменцию, рассказывает The Daily Mail.



Исследователи призывают людей с болезнью Паркинсона протестовать на улицах. Это привлечет внимание к заболеванию и ускорит поиск лекарства. В свое врем такие протесты помогли ВИЧ-инфицированным. Специалисты говорят: число людей с болезнью Паркинсона уже удвоилось. В 2015 году от данного заболевания страдали в 2 раза больше людей, чем в 1990 году. Кроме того, ученые подчеркивают, что необходимо активно исследовать болезнь.



Кстати, недавно сотрудники Королевского технологического университета Мельбурна разработали программу для диагностики болезни Паркинсона еще до появления выраженных симптомов. До этого подобных тестов не существовало. Для проведения нового теста нужны бумага, ручка и большой графический планшет. Человеку предлагают выполнить простое задание, после чего программа, созданная учеными, анализирует данные в реальном времени.

