Непереносимость лактозы - не то, чем кажется

У миллионов людей отмечается негативная реакция на молочные продукты. Принято считать, что проблема в содержащейся в молоке лактозе. Однако последние исследования говорят: виноват также белок A1, передает The Daily Mail.



На нескольких фермах Британии уже производится экспериментальное молоко, где проблемный белок заменен на безопасную альтернативу - A2. И эксперименты доказывают, что А2 не вызывает побочных эффектов. К примеру, в Китае проводилось испытание - людей просили выпить 300 миллилитра молока. Состояние добровольцев оценивалось через 1, 3 и 12 часов.



Оказалось, у пивших молоко с белком A2, состояние пищеварения улучшилось по сравнению с потреблением обычного молока. В Университете Кутрин (Австралия) проводился свой эксперимент, и он показал, что молоко с белком А2 и без белка А1 лучше переносится желудочно-кишечным трактом. Притом, люди с диагностированной непереносимостью лактозы спокойно пили молоко с белком А2.



Удивительно, но изначально все домашние коровы давали молоко без белка A1. В нем содержался только белок А2. Однако сегодня по непонятным причинам львиная доля коровьего молока содержит именно белок А1.

