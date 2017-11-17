Tesla представила долгожданный электрогрузовик и новый спорткар

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. в ночь с четверга на пятницу представил первый в истории компании грузовик с электроприводом под названием Tesla Semi.



Грузовик с футуристичным дизайном способен перевозить грузы весом до 36 тонн (максимально разрешенный вес для дорог США) и способен проехать без подзарядки 500 миль (чуть более 800 км).



Такой запас хода является вполне достаточным - по словам основателя и гендиректора Tesla Илона Маска, 80% грузовиков в США доставляют грузы на расстояние менее 250 миль.







Кроме того, после получасовой зарядки тягач может проехать еще 400 миль.



Скорость, которая всегда была отличительной особенностью автомобилей Tesla, также впечатляет. Грузовик способен разогнаться с 0 до 100 км/ч за 5 секунд, а с максимальной нагрузкой - за 20 секунд, то есть в три раза быстрее обычных моделей.



Как и другие машины Tesla, Semi будет оснащен функцией автопилота, который сможет вести грузовик на одной полосе, перестраиваться и съезжать с шоссе без помощи водителя.



Ожидается, что производство грузовиков с электроприводом стартует в 2019 году. При этом Tesla уже получила первый заказ - продуктовый ритейлер Grand Rapids заказал четыре таких автомобиля, при том что стоимость их пока не разглашается.



Однако главный сюрприз И.Маск приберег напоследок, когда неожиданно для всех из прицепа грузовика выехал прототип нового спорткара Tesla Roadster 2020.



Спортивная машина с откидным прозрачным верхом сможет разгоняться с места до 100 км/ч за 1,9 секунд - быстрее, чем любая другая серийная машина в мире. Ее максимальная скорость превышает 250 миль в час (400 км/ч). Кроме того, она сможет проехать на одном заряде более 1000 км, что является рекордом для электромобиля.



Производство автомобиля начнется не раньше 2020 года, его стоимость в базовой комплектации составит от $200 тыс.

