Луценко выскажется по поводу открытия в НАБУ уголовного производства – пресс-секретарь

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко выскажется по поводу открытия уголовного производства в Национальном антикоррупционном бюро Украины (НАБУ) по подозрению в незаконном обогащении, заявила его пресс-секретарь Лариса Сарган.



"Я думаю, что генеральный прокурор сам скажет … относительно открытия производства по заявлению бывшего заместителя генерального прокурора Рената Кузьмина, что уже должно вызывать удивление", - сказала его пресс-секретарь в эфире телеканала "112.Украина" в пятницу.



Как сообщалось, НАБУ открыло уголовное производство по факту возможного незаконного обогащения генерального прокурора Юрия Луценко. Это дело фактовое. Подозрения еще не предъявлялись. Дело открыто по определению Соломенского районного суда Киева, которое обязывает внести сведения в ЕРДР.

