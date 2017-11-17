Apple исправила "замерзание" экранов iPhone X

Компания Apple выпустила незначительное обновление 11.1.2, в котором были исправлены две ошибки. Главным новшеством станет то, что экран iPhone X отныне не будет замерзать при температуре ниже 0 градусов по Цельсию, передает The Verge.



Известно, что до этого много пользователей пожаловались на отказ дисплея смартфона работать в условиях низких температур. Производитель отметил, что температурный диапазон эксплуатации гаджета находится в пределах от 0 до 35 градусов.



Тепер же сенсор не будет "замерзать". Кроме того, был исправлен баг, связанный с Live Photo и видео, когда записанный контент мог искажаться.

