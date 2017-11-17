Тридцать предательств президента Земана

Президент Чехии Милош Земан нанес страшный, но очередной удар в спину европейской державы. Он надругался над святыней нации. Нет, не над Вятровичем, который ставит забавные эксперименты над исторической памятью. Земан опошлил идею безвизового членства Украины в Европейском Союзе. «В долгосрочной перспективе Россия станет членом ЕС», – публично, под запись, заявил враг украинского народа. Это, как вы все, уважаемые патриоты, зрадофилы, волонтеры и ручные хомячки, обитающие на форуме «Украинской правды» узбечки Быковой, понимаете, далеко не первое оскорбление чести и достоинства евронации.



Тот же Земан, не моргнув правым глазом, прямо на сессии ПАСЕ, чуть ли не в присутствии президента Украины посмел утверждать, что «Крым принадлежит России». У всех настоящих патриотов сразу же намокли кружевные трусы. Мы решительно порвали с тоталитарным наследием Советского Союза и кровавого диктатора Виктора Януковича, прекратили смотреть сепаратистский фильм «Ирония судьбы, или С легким паром», провели масштабную деиндустриализацию, сократили население страны примерно на пять-шесть миллионов, вышли на ведущие места в мире по количеству психических заболеваний в процентном отношении. Лидеры партии и правительства неоднократно подчеркивали: «мы прошли точку невозврата в российскую империю», «мы вернулись в европейскую семью». Как вдруг – бац! В этой семье будет Россия? Кто такой это Земан? Кто дал ему право унижать достоинство, которое мы обнаружили в ходе двух революций?



Самое прискорбное: лживое, насквозь фальшивое заявление президента Чехии было сказано во время празднования Дня украинской морской пехоты. Главком надел очень красивую камуфляжную парку с удобными отверстиями подмышками и поехал в Мариуполь. Там части нашей славной, легендарной, в боях познавшей радость побед морской пехоты отмечали праздник прямо под носом у гибридных российских войск. Это элита армии!



Впервые в истории морская пехота вообще существует без флота. Его увели путинские посипаки во время героической обороны Крыма. Кстати, если мне не изменяет память, тогда морпехи Феодосии оказали достойное сопротивление. Они вырезали из досок специальные палки, наделали щитов и отрабатывали приемы обороны военных объектов. Потом пришли «зеленые человечки», покормили голодных котов и все рассосалось

К сожалению, долгожданное, вожделенное членство в ЕС оказалось гибридным. С одной стороны, они там улыбаются, обещают помощь, подуськивают наступать на РФ. С другой – каждый день втыкают ножи в спину юной нации. Это недопустимо. Да пусть они подавятся своим безвизом. На хер он нам упал?

Один политолог на канале «112» очень интересно рассказал об истории возникновения морпехов Украины. Все началось во время Второй мировой войны в украинском городе Севастополе (в настоящее время временно оккупированном путинской армией наймитов). Тогда моряки вынуждены были вступить в наземный бой против орд сталинских войск, душивших независимую европейскую республику. Они зажимали в зубах ленточки от бескозырок и с криками «славанациисмертьворогам», «разомнасбагато» бросались в бой.И теперь у наших морпехов будут танки. Главком пообещал. То ли Т-90, то ли Т-34. Плохо разбираюсь в украинской технике. Впервые в истории морская пехота вообще существует без флота. Его увели путинские посипаки во время героической обороны Крыма. Кстати, если мне не изменяет память, тогда морпехи Феодосии оказали достойное сопротивление. Они вырезали из досок специальные палки, наделали щитов и отрабатывали приемы обороны военных объектов. Потом пришли «зеленые человечки», покормили голодных котов и все рассосалось.Ну, вы чувствуете, какой был день. Появляется Земан и все, буквально все поганит своей гнусной инсинуацией. Как могут «орки» быть членами Европейского Союза? Украинские войска, наши морпехи (пока без флота) защищают Европу от вторжения гибридных войск конных бурятов с водолазными аппаратами, отстаивают принципы верховенства прав человека и демократии и, по итогу, получают чешский нож в спину. Перед этим в спину ударили венгры, заблокировав наше будущее членство в НАТО вместе с евроинтеграцией. Потом ударили поляки, начав формировать «черные списки» невъездных украинцев во главе с Вятровичем под смешным предлогом «идеализации фашизма». Били накуренные голландцы, проголосовав на своем поганом референдуме против полной евроинтеграции нации в трусах. Даже румыны нагадили, демонстративно прекратив контакты на уровне президентов. Просто страшно читать новости. Каждый день происходит какое-то лютое дерьмо в ЕС. В Германии никак не сформируется устойчивая проукраинская коалиция, в Австрии в правительство приходят ультраправые ксенофобы, которые уже начинают презрительно отзываться о наших кружевных евротрусах. Даже американские стратегические партнеры присылают в Киев какого-то помощника госсекретаря, который ничего толком сказать не может. Мы его вылизываем, с президентом сводим, со спикером знакомим, даже встречу с Ганной Гопко организовываем (глава комитета Рады по международным делам). И ничего в ответ.Ни денег, ни обещаний ввести седьмую волну санкций в отношении РФ, ни «джавелинов», ни начала великой освободительной операции НАТО по деоккупации оккупированных территорий. Земан распоясался, партнеры засунули языки в ж…пу и требуют «интенсивной борьбы с коррупцией». С...ка! Да куда уж интенсивней! У нас все антикоррупционные органы повозбуждали друг против друга уголовные дела по подозрению в коррупции! НАБУ возбудило дело против ГПУ, ГПУ – против главы НАБУ Артема Сытника, Национальное антикоррупционное агентство по предотвращению коррупции – против НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Куда уж дальше бороться?Мы неуклонно выполняем взятые на себя перед ЕС обязательства: боремся за права пид...сов, внедряем разнообразные реформы, лечим сельское население с помощью широкополосного Интернета. Гройсман пообещал выделить на поддержку скота три миллиарда гривен. Все уже очереди занимают за баблом. Цены на бензин и коммуналку уже достигли уровня европейских. Денег у населения уже нет. Даже поехать по безвизу в Баден-Баден не хватает. Что вам, гниды европейские, еще надо? Почему вы не можете приструнить венгров, чехов, румын, поляков, ополчившихся на молодую европейскую демократию? Мы же можем жестко ответить. Вам мало не покажется.К сожалению, долгожданное, вожделенное членство в ЕС оказалось гибридным. С одной стороны, они там улыбаются, обещают помощь, подуськивают наступать на РФ. С другой – каждый день втыкают ножи в спину юной нации. Это недопустимо. Да пусть они подавятся своим безвизом. На хер он нам упал? На заработки можно и без него выехать. А Земана надо срочно внести в список «Миротворца», запретить ему въезд в Крым и подать иск в Гаагу. СУГС!