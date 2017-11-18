Пугачева и Галкин обвенчались

Певица Алла Пугачева обвенчалась с телеведущим и юмористом Максимом Галкиным. Об этом он сообщил в своем Instagram в субботу, 18 ноября, приложив видео с церемонии в православном храме.



Свидетелями таинства, среди прочих, стали дети звездной пары — Гарри и Елизавета. Они внимательно следили за происходящим, а мальчик еще и самостоятельно крестился.



Дата и место проведения церемонии не уточняются.



Пугачева и Галкин официально поженились 23 декабря 2011 года. В целом отношения этой пары, по некоторым данным, длятся 16 лет.

