В Украину в ближайшие сутки придет дождь и мокрый снег

В Украину в ближайшие сутки 19 ноября будет перемещаться влажный воздух, что обусловит дождь с мокрым снегом на большей части территории страны, а на юге – дождь, сообщает Укргидрометцентр. Вместе с тем, ночью в восточных областях и в Приазовье, днем – в западной части Украины существенных осадков не ожидается. Ветер южный с переходом на Правобережье на западный, 3-8 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-7° тепла, на юге и востоке страны 6-11°.



В Киеве 19 ноября временами дождь с мокрым снегом; температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6°.



По данным Центральной геофизической обсерватории, в Киеве 19 ноября самая высокая температура днем была 14,4° тепла в 1926 году, самая низкая ночью 17,6° мороза в 1902 году.



В Украине 20 ноября в центральных и восточных областях ожидается умеренный дождь, местами с мокрым снегом, на юге – дождь, в западных областях – небольшой мокрый снег, в северных областях без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.



Температура в южных и восточных областях ночью 1-6° тепла, днем 5-10°; на остальной территории ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла. В Карпатах умеренный снег, температура ночью и днем 2-7 ° мороза.



В Киеве 20 ноября без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0° , днем 3-5° тепла.

