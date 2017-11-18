Около 10 сотрудников полиции пострадали в ходе потасовок в центре Одессы

Около 10 сотрудников полиции пострадали в ходе потасовок с участниками акции протеста в центре Одессы. Как сообщил журналистам начальник управления превентивной деятельности Национальной полиции в Одесской области Иван Ищенко, в настоящее время полиция устанавливает личности тех участников столкновений, которые применяли силу к сотрудникам полиции, в т.ч. к начальнику Главного управления Нацполиции в Одесской области Дмитрию Головину.



По факту имевших место событий полиция начала уголовное производство по ч.4 ст. 296 (хулиганство с применением оружия), ст. 345 (нанесение телесных повреждений сотруднику полиции) Уголовного кодекса Украины.



Как сообщалось, в полдень в субботу в центре Одессы несколько сотен одесситов собрались, чтобы провести акцию протеста против возможной застройки части городского сада – Летнего театра.



Перед началом акции директор компании-застройщика "Солид" Игорь Коваленко попытался объяснить свою позицию журналистам. По его словам, застройщик планирует создать на территории Летнего сада концертно-выставочный комплекс, никакого высотного строения там не планируется. И хотя территория, по словам И.Коваленко, находится в частной собственности, деревья там также вырубаться для строительства не будут.



Но убедить активистов он не смог. В итоге активисты ворвались на огражденную территорию Летнего театра, сломали заваренные ночью ворота и открыли их для всех собравшихся.



После этого резко обострилось противостояние между активистами и полицией, которая попыталась разогнать участников акции. Сотрудники полиции начали использоваться слезоточивый газ и дубинки. Активисты ответили на это брусчаткой и пиротехникой.



В ходе столкновений пострадал начальник Главного управления Национальной полиции в Одесской области Дмитрий Головин. По разным данным, ему разбили голову камнем или железным прутом.



После этого активисты сняли ворота вообще и понесли их к Одесскому горсовету, чтобы "отдать" мэру Одессы Геннадию Труханову.



Как сообщалось, большинство участников акции уверены, что за застройкой Летнего театра стоит одесский бизнесмен Владимир Галантерник.

