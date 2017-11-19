Дожди и мокрый снег ожидаются местами в начале недели

В ближайшие сутки в южной части, восточных и большинстве центральных областей ожидается усложнение погодных условий, на остальной территории погода будет преимущественно сухой. В южной части, восточных и большинстве центральных областей дожди, кое-где с мокрым снегом, местами сильные осадки; температура ночью 0-5° тепла, днём 3-8°; ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

На остальной территории Украины без существенных осадков, лишь на крайнем западе небольшой мокрый снег; температура ночью от 4° мороза до 1° тепла, днём 0-5° тепла; ветер западный, 5-10 м/с.



В Киеве - без существенных осадков, температура ночью около 0°, днём 3-5° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 20 ноября самая высокая температура днём была 14,2 в 1926, 1963г., самая низкая ночью -16,7 в 1993г.



На вторник, 22 ноября, синоптики прогнозируют в восточной части страны дождь и мокрый снег, на остальной территории местами небольшой мокрый снег, в южных и центральных областях без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.



Температура ночью 0-5° мороза, на побережье морей до 2° тепла, днём 0-5° тепла. В Карпатах снег, температура ночью и днём 2-7° мороза.



В Киеве - местами небольшой мокрый снег, температура ночью 0-2° мороза, днём 2-4° тепла.

