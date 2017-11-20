В "Оппоблоке" считают, что закон о реинтеграции не решит проблему в Донбассе

Проект закона о реинтеграции Донбасса является бессмысленным и не решит проблему конфликта в регионе. Об этом в воскресенье сообщил в эфире телеканала "112 Украина" депутат Верховной рады, член фракции "Оппозиционный блок" Александр Вилкул.



"Это закон абсолютно ни на что не повлияет, к деоккупации он не имеет никакого отношения. Это закон, который в худшем случае приведет к активной фазе войны, в лучшем случае просто законсервирует сегодняшнюю ситуацию и Донбасс как такое огромное неконтролируемое Приднестровье", - сказал политик.



Вилкул заявил, что проект противоречит логике минских соглашений по Донбассу. "Там нет конкретных понятных шагов, каким образом эта деоккупация будет проведена, это очередная воинственная риторика, во многом направленная на украинского избирателя", - сказал Вилкул. Вместе с тем он считает, что закон все же будет принят в целом "с криками и пламенными речами".



Комитет Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны одобрил 17 ноября законопроект о реинтеграции Донбасса без пункта о разрыве дипломатических отношений с РФ. По словам секретаря комитета, депутата от фракции "Блок Петра Порошенко" Ивана Винника, в текст законопроекта включили положения о Крыме, а также назвали дату "оккупации" - 20 февраля 2014 года. Кроме того, в тексте проекта закона содержится обязательство "страны-оккупанта" полностью обеспечивать "оккупированные территории".



В одобренном комитетом проекте исключается упоминание о минских соглашениях, а также норм, которые содержат отсылки к этим договоренностям. Кроме того, как отмечается в документе, "факт освобождения украинских территорий от оккупации будет подтвержден указом президента Украины".



Проект закона был одобрен украинским парламентом в первом чтении 6 октября, ожидается, что во втором чтении он будет рассматриваться в декабре.

