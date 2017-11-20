В Конгрессе США не нашли свидетельств сговора команды Трампа с Россией

Разбирательство в Конгрессе по поводу приписываемых Москве попыток вмешательства в ход предвыборной кампании в США в прошлом году не выявило ничего из того, на чем настаивают в Демократической партии. Прежде всего, речь идет о доказательствах сговора команды Дональда Трампа с РФ. Об этом сообщил в воскресенье в эфире телеканала Fox News председатель комитета по надзору и правительственной реформе Палаты представителей Конгресса США Джейсон Чаффетц (республиканец, от штата Юта).



Ему был задан вопрос, на каком этапе находится разбирательство в отношении России в комитетах Конгресса, включая комитет по надзору и правительственной реформе нижней палаты. Чаффетц охарактеризовал как "важный шаг вперед" появление министра юстиции Джеффа Сешнса в юридическом комитете Палаты представителей на прошлой неделе. "Он был эмоционален и настаивал на том, что не лгал. Я по-прежнему не вижу свидетельств обоснованности того, что утверждают демократы [сговора]", - отметил конгрессмен.



Чаффетц убежден, что большая часть американцев не будет доверять демократам, пока их будет олицетворять экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, которая баллотировалась в президенты США в прошлом году и уступила республиканцу Трампу. "Пока Хиллари Клинтон будет это все олицетворять, я считаю, что большая часть страны будет сторониться и отвергать их [демократов]", - добавил он.



Демократы обвиняют Сешнса в том, что во время слушаний в Сенате, посвященных утверждению его кандидатуры на пост министра юстиции, он скрыл информацию о своих встречах с послом России в США, а также о своем участии в совещании команды Трампа, где обсуждалась возможность выхода на Кремль. В марте Сешнс был вынужден самоустраниться от участия в расследовании предполагаемого вмешательства России в американские выборы, чтобы не ставить под сомнение их объективность.

