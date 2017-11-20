Вопрос о полицейской миссии ОБСЕ на Украине в повестке дня не стоит

Тема размещения в Украине полицейской миссии ОБСЕ сейчас не обсуждается, заявил генсек организации Томас Гремингер. "Этот вопрос пока не стоит на повестке дня", - сказал генсек ОБСЕ, отвечая на соответствующий вопрос. При этом Гремингер добавил, что любое решение по новой полицейской миссии, будь она вооруженной или нет, должно приниматься консенсусом всех 57 государств-членов ОБСЕ в Вене.

Вместе с тем, ОБСЕ планирует увеличить число наблюдателей специальной мониторинговой миссии на Украине.



"У СММ есть намерения увеличить число наблюдателей (на Украине - ИФ), и вопрос дальнейшего расширения миссии находится на стадии рассмотрения", - заявил Гремингер.



По его словам, сейчас на Украине находятся 635 международных наблюдателей из 44 стран.



Генсек ОБСЕ подчеркнул, что возможность расширения миссии ограничена не столько ресурсами, сколько ограничениями, "связанными с их безопасностью и свободой передвижения, в особенности, но не исключительно, на территориях на востоке Украины, которые не контролируются правительством".

