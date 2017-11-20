Порошенко внес в Раду как неотложный законопроект о дипслужбе

Президент Украины Петр Порошенко внес в парламент как неотложный для внеочередного рассмотрения законопроект "О дипломатической службе".



"Внес на рассмотрение Верховной Рады Украины как неотложный для внеочередного рассмотрения парламентом законопроект "О дипломатической службе". (…) Этот документ повысит престижность дипслужбы и реформирует ее к современным европейским и мировым стандартам", - написал глава государства на своей странице в Фейсбуке в понедельник.



По словам П.Порошенко, принятие этого закона не менее важно, чем "построение оборонной стратегии и утверждение Стратегического оборонного бюллетеня и реформирования армии". "Это тоже наша армия, но уже на другом фронте - фронте внешней политики, который позволяет удерживать и мобилизацию союза коалиции в поддержку Украины, и продолжение санкций, и движение реформирования нашей страны в Европу", - уверен он.



На сайте Верховной Рады указанный законопроект в данный момент отсутствует.



Ранее П.Порошенко выразил убеждение, что в декабре Верховная Рада примет закон о дипломатической службе.

