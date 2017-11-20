Зайцевой назначили еще одну экспертизу

Подозреваемой в совершении смертельной аварии в центре Харькова Елене Зайцевой назначили еще одну экспертизу для выявления наркотических веществ. Об этом в понедельник, 20 ноября, сообщает Украинская правда со ссылкой на адвоката Юлию Козырь.



Отмечается, что на вопрос, будут ли пересматривать результаты экспертизы, которая обнаружила в организме участницы ДТП опиаты, адвокат сказала, что назначена химическая экспертиза, но результатов нет еще.



"Когда они будут, это только следователь знает", – сказала Козырь.



Она добавила, что для этой экспертизы были использованы те же образцы, которые принимали в день аварии.

