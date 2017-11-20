ЮНИСЕФ: качество жизни детей в мире ухудшилось

В мире резко выросли шансы для 180 млн детей жить в бедности, не учиться в школе и погибнуть в результате насилия. Такие цифры приводит Детский фонд Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в отчете, опубликованном в понедельник, 20 ноября, ко Всемирному дню ребенка.



Как отмечается, качество жизни каждого двенадцатого ребенка в мире ухудшилось вследствие восстаний, конфликтов и неэффективного государственного управления.



"В то время, как последнее поколение имело широкое, беспрецедентное повышение стандартов жизни для большинства детей планеты, тот факт, что забытое меньшинство среди детей было исключено из этого процесса является досадной несправедливостью", - заявил директор отдела коммуникаций, исследований и политики ЮНИСЕФ Лоуренс Ченди.



Согласно данным отчета, в 14 странах мира, включая Камеруном, Замбией и Зимбабве - выросла доля людей, которые живут на менее, чем за 1,9 доллара США в день.



Снижение посещаемости школ наблюдается в 21 стране, в частности в Танзании и Сирии.



Рост количества смертей детей в результате насилия зафиксировано в 19 странах, среди которых Украина, ЦАР, Ирак, Ливия, Южный Судан, Сирия и Йемен - во всех этих странах продолжаются вооруженные конфликты.

