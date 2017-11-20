ЕС ужесточит проверки на границе

ЕС ужесточит проверки на границе

Европейский Союз сегодня, 20 ноября, утвердил новые правила проверки на границе. Об этом сообщает EU Observer.

Согласно нововведениям, пограничники будут регистрировать въезд, выезд и отказ во въезде гражданам стран, не являющихся членами ЕС, пересекающих внешние границы шенгенской зоны.

"Такой план, известный также как система въезда-выезда, был создан для того, чтобы отслеживать людей, которые превышают срок пребывания на территории страны, установленный визой, и улучшить борьбу с терроризмом", – пишет издание.

Как отмечается, новая система заработает в 2020 году, отмечает издание.