В Киеве заболеваемость гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога

В Киеве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ ниже эпидпорога на 17,9%. Об этом в понедельник, 20 ноября, заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, сообщает пресс-служба КГГА.



По его словам, за 46-ю неделю эпидсезона в Киеве показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ составил 574,4 и является ниже эпидемиологического порога на 17,9%.



"Если сравнивать с предыдущей неделей, наблюдается незначительный рост заболеваемости за счет детского населения. Так, среди школьников отмечен рост заболеваемости на 4,8%, 4049 случаев, что составляет 34,2% от общего количества заболевших детей и 24,1% от общего количества лиц, которые обратились за медицинской помощью", – заявил Поворозник.



Также сообщается, что за последнюю неделю заболели 4950 взрослых, а среди детей отмечен рост заболеваемости на 1,4%. В учреждения здравоохранения города за 46-ю неделю госпитализированы 1155 человек, из них 131 – дети.

