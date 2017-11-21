Uber оштрафовали на 9 миллионов долларов

Власти штата Колорадо оштрафовала Uber на $9 миллионов за наем 57 водителей, которые не имели права находиться за рулем или работать в сфере обслуживания пассажиров.



Об этом сообщает американский телеканал Fox31.



Компания заявила, что это произошло из-за ошибки в системе проверки.



По данным комиссии по вопросам деятельности коммунальных служб штата Колорадо, в последние полтора года Uber наняла 25 человек с просроченными водительскими правами, 12 человек с криминальными судимостями, 17 водителей, совершивших серьезные ДТП в прошлом и трех людей, лишенных прав за вождение в нетрезвом состоянии .



По версии властей Колорадо, Uber знала о нарушениях, так как несоответствующие правилам водители проходили стандартную проверку безопасности. Однако компания позволила им присоединиться к сервису.



В Uber объяснили что произошло недавно выявленным "сбоем" в системе проверки и заявили, что его вскоре исправят. Компания отметила, что ошибка коснулась небольшого количества водителей.



В 2016 году Uber заплатила $25 млн штрафа по той же причине, но в Калифорнии. В апреле 2017 власть Массачусетса выяснила, что Uber и Lyft наняли около 8000 человек, которые по разным причинам не прошли стандартные проверки.

