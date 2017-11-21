Политолог: депутаты Коломойского считают, что у детективов НАБУ не хватит ума разобраться даже в цене тактических носков

Политолог Алексей Голобуцкий высмеял депутата из УКРОПа Виталия Куприя, который заявил, что именно по его инициативе НАБУ начало проверку законности формулы Роттердам+. Депутат похвалился в сети Facebook тем, что НАБУ начало расследование формулы Роттердам+ по его заявлению. А сама формула - «корупційна оборудка, завдяки якій у багатьох оселях українців досі не включено централізоване опалення».



По мнению политолога, абсурдность заявления Куприя заключается в том, что формула Роттердам+ никакого отношения не имеет к отоплению и горячей воде, поскольку основной энергоресурс в системе ЖКХ – газ, цена которого определяется по другой формуле – Дюссельдорф+. В свою очередь, Роттердам+ является формулой для угля в тарифах на электроэнергию.



«Но даже в электроэнергии Роттердам+ влияет только на небытовых производителей (читай – промышленные предприятия). На население никакой Роттердам не распространяется. В НКРЭКУ и Минэнергоугоя об этом уже устали заявлять. Но депутаты-укроповцы не читатели, а писатели», - пишет он.



Политолог также отметил, что самое большое влияние формула оказывает на ферросплавные заводы Коломойского-Бабакова (доля э/э в производстве ферросплавов доходит до 50%). «С учетом того, что партия УКРОП сами знаете на чьи деньги живет, активность Куприя (а он, среди прочего, в УКРОПе замглавы Комиссии партийного контроля) вполне понятна», - указал Алексей Голобуцкий.



«Непонятно только зачем так палевно «обосновывать» свой лоббизм? Ну для обывателей и зрадофильствующей части ФБ понятно зачем. А вот о детективах Национального антикоррупционного бюро Виталий Куприй, судя по всему, совсем уж низкого мнения. Мол, они в цене на тактические носки разобраться не смогли, куда уж им в цене на уголь разобраться...», - недоумевает политолог.



Как известно, Виталий Куприй один из лидеров политической партии УКРОП. В 2016 году на XI съезде партии Коломойского избрали руководителем комиссии партийного контроля «Украинского объединения патриотов – УКРОП».



В 2012 году правительство Николая Азарова подписывало с ферросплавными предприятиями, контролируемыми Коломойским, меморандум о взаимопонимании, согласно которому эти заводы получали льготные цены на электроэнергию. Действие меморандума продлевалось до 2014 года.



По подсчетам экспертов, начиная с 2016 года, когда была введена новая методика расчёта ОРЦ (Роттердам+), ферросплавный бизнес Коломойского потерял на разнице между старыми и новыми тарифами на электроэнергию для промышленных предприятий свыше 1,5 млрд грн.



Согласно данным экспертов аналитической платформы VoxUkraine, возглавляемой профессором Питсбургского университета Тимофеем Миловановым, в Украине сохраняются самые низкие в Европе тарифы на электроэнергию.

