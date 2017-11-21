Центр Луганска заняли вооруженные люди без знаков отличия

Центр Луганска заняли неизвестные люди в военной форме без знаков отличия, сообщает телевидение самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). Люди в форме не предъявляют никаких требований, но блокируют доступ к административным зданиям. Неизвестные вооружены стрелковым оружием и минометами, пишет «Новая газета». Также у них есть минимум один БТР.



По данным телеканала ЛНР, глава самопровозглашенной республики Игорь Плотницкий приказал вооруженным людям освободить город, но они проигнорировали приказ. Свое присутствие на улицах они объяснили приказом МВД ЛНР.



«Мы работаем совместно с сотрудниками „Беркута“», — заявил один из вооруженных людей съемочной группе.







Руководитель Центра по взаимодействию с общественностью МВД ЛНР Сергей Колесников не смог прокомментировать появление вооруженных людей на улицах Луганска, сославшись на отсутствие информации.



20 ноября Игорь Плотницкий отправил в отставку главу МВД самопровозглашенной республики Игоря Корнета — «в связи с возбуждением в отношении него уголовного дела». По данным «Новой газеты», Корнет отказался подчиняться этому приказу.

