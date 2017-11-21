Парубий выступает за совмещение должностей нардепа и министра

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий поддерживает идею совмещения народными депутатами работы в украинском парламенте и в Кабинете министров.



"Законопроект, который предусматривает совмещение должностей министра и народного депутата. Я об этой идее говорил публично. Лично я поддерживаю эту идею: чтобы министр, будучи избранным на работу в Кабинет министров, мог оставаться народным депутатом", - спикер журналистам во вторник в Киеве.



По его словам, такая практика существует во многих европейских странах, в частности в Великобритании, и позволяет легче преодолевать политические кризисы и улучшить сотрудничество между парламентом и правительством.



При этом А.Парубий отметил, что по данному законопроекту еще нет решения профильного комитета Рады, потому его пока невозможно вынести на рассмотрение в сессионный зал.

