Экс-директора НСК Олимпийский обвинили в хищениях

Бывшему директору Государственного предприятия НСК Олимпийский объявлено о подозрении в хищении средств во врем организации чемпионата по футболу Евро-2012. Об этом сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко у себя Facebook.



"В рамках производства Киевской прокуратуры и СБУ о хищении средств Евро-2012 проведены обыски и объявлено о подозрении экс-директору ГП Олимпийский, генеральному директору фирмы - подрядчика и директору посреднической структуры", - написал Луценко.



По словам генпрокурора, сумма убытков лишь при закупке сидений для стадиона в 2011 году составляет 27 млн гривен.

