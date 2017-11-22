Простой тест выявит рак всего по капле крови

Для нового теста, заключающегося в выявлении 30-40 биомаркеров заболевания, нужна только капля крови. Результаты можно узнать в течение 24 часов. Такой метод перевернет диагностику рака кишечника. Некоторым пациентам перестанут делать неприятную и опасную колоноскопию, сообщает The Daily Mail.



Исследования показали, что точность нового метода высока. С помощью теста удалось выявить 87% случаев колоректального рака и 83% случаев полипов, которые могут превратиться в раковую опухоль и нуждаются в удалении. Существующий метод позволяет найти полипы лишь в 42% случаев. Так, благодаря тесту врачи смогут предотвращать развитие рака кишечника.



Специалисты из Великобритании планируют проанализировать 660 образцов крови пациентов, направленных на колоноскопию после скринингового теста. Если тест будет признан точным, в будущем пациенты с низкой вероятностью колоректального рака смогут обходиться без колоноскопии.

