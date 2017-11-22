Белорусские пограничники задержали троих украинцев

На границе с Беларусью в понедельник, 20 ноября, белорусскими пограничниками были задержаны три украинца. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного пограничного комитета Беларуси.



Двое мужчин и женщина оказались гражданами Украины. Они умышленно незаконно отправились в Беларусь за ягодами. Среди задержанных были и те, кто ранее привлекался за подобное правонарушение. Некоторым из них запрещено въезжать в Беларусь в течение 5 лет", - указано в сообщении.



Белорусская сторона по факту нарушения границы начал проверку в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

