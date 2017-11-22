Украинцам без договора с семейным врачом придется самим платить за лечение

Украинцы, которые не подпишут Декларацию о первичной медпомощи, будут вынуждены самостоятельно оплачивать услуги врачей. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава.



В случае подписание пациентом декларации с семейным врачом или терапевтом, все услуги и лекарства, которые предоставляются по госпрограмме медицинских гарантий, будут на 100% бесплатными.



Больные также смогут обращаться к специалистам узкого профиля по направлению врача. При этом можно будет самостоятельно выбрать специалиста или учреждение.



С 2019 года, обращения к врачам-специалистам, назначенные семейным врачом или терапевтом, будут оплачиваться Национальной службой здоровья. Без направления можно будет бесплатно обратиться только к гинекологу и психиатру.



Если пациент будет обращаться без направления к врачам других специализаций, он самостоятельно будет платить за визит.

