Кличко просят запретить пенсионерам льготный проезд в час пик

На сайте Киеврады зарегистрирована петиция, в которой местная жительница столицы просит КГГА сделать платным проезд в общественном транспорте для пенсионеров в час пик. Об этом сообщается на сайте Киеврады.



Автор петиции Ирина Овсиенко в тексте петиции утверждает, что в утренний час пик общественный транспорт постоянно забит пенсионерами, из-за чего молодежь не успевает в школы, университеты и на работу.



К настоящему моменту петицию подписали 203 человек из необходимых для ее рассмотрения столичными властями 10 тысяч.

