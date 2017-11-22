IKEA вновь отзовет миллионы комодов после гибели ребенка в США

Шведская компания IKEA вновь объявила об отзыве комодов серии Malm в США после сообщения о гибели двухлетнего ребенка, на которого упал этот предмет мебели. Об этом пишет Business Insider со ссылкой на Комиссию по безопасности потребительских товаров (CPSC).



По заявлению компании, мебель серии Malm абсолютно безопасна, однако ее необходимо закрепить у стены при наличии в доме маленьких детей.



IKEA предлагает вернуть деньги за комоды, изготовленные с 2002 по 2016 год, или бесплатно выдать набор для крепления. Эти меры затронут 17,3 млн предметов мебели, стоимость которых составляет от $70 до $200.



Всего CPSC получила 186 жалоб на падение комодов Malm, включая 91 случай падения мебели на детей, и 113 обращений по поводу комодов других серий. Продажи Malm в США были прекращены в 2016 году после гибели шести детей.

