В Тихом океане разбился самолет американских ВМС

В Тихом океане потерпел крушение транспортный самолет американских военно-морских сил Grumman C-2 Greyhound. Он упал в воду, когда направлялся к авианосцу «Рональд Рейган».



Катастрофа произошла примерно в 150 километрах от японского атолла Окинотори в Филиппинском море. Причины аварии пока не установлены.



На борту самолета находились 11 пассажиров и членов экипажа. Министерство обороны Японии сообщило, что найдены восемь человек — однако не уточнило, живыми или мертвыми.



Самолет принимал участие в совместных военно-морских учениях США и Японии, которые начались 16 ноября и продлятся до 26 ноября .

