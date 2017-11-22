В четверг и в пятницу в Украине сохранится холодная погода

В ближайшие сутки, 23 ноября, территория Украины останется в холодной воздушной массе, погоду большинства областей будет определять поле высокого давления, лишь на востоке и крайнем западе - атмосферные фронты, сообщает Укргидрометцентр. В восточных областях ожидается небольшой, в Луганской области умеренный снег, на дорогах местами гололедица; температура ночью и днем 0-5 ° мороза. На остальной территории - без осадков, лишь в западных областях ночью местами пройдет небольшой мокрый снег с дождем.



Температура ночью 2-7° мороза, на Прикарпатье местами 1-3° тепла; днем от 1° мороза до 4° тепла, в западных и Одесской областях местами 5-9° тепла. Ветер северо-западный, на Правобережье - преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.



В Киеве в четверг - без осадков. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 3-5° мороза, днем - 2-4 ° тепла.



По данным Центральной геофизической обсерватории, за весь период метеорологических наблюдений в Киеве 23 ноября самая высокая температура днем была зафиксирована на отметке 15,3 градусов тепла в 1923 году, а самая низкая - ночью на отметке 18,3 градуса мороза в 1927 году.



В пятницу, 24 ноября, в восточных областях Украины ожидается небольшой снег; на дорогах гололедица; температура ночью 5-10° мороза, днем 0-5° мороза. На остальной территории - без осадков; температура ночью 2-7° мороза, днем 0-5° тепла; в западных областях ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла. Ветер преимущественно южный, на востоке - северный, 5-10 м/с.



В Киеве - без осадков. Ветер южный, 5-10 м / с. Температура ночью 2-4 ° мороза, днем 2-4 ° тепла.

