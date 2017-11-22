Холодницкого забрали в больницу с подозрением на инфаркт - СМИ

Главу Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Назара Холодницкого забрали в больницу с подозрением на инфаркт.



Об этом сообщает Insider со ссылкой на два свои источника.



По словам собеседников, Холодницкого отвезли в больницу вечером во вторник, 21 октября. Сейчас он находится в одном из медучреждений в предынфарктном состоянии.



В то же время, глава САП направил в антикоррупционный комитет ВР письмо с объяснением, почему он не может присутствовать на заседании комитета 22 ноября. В письме говорится о том, что он не может принять участие в заседании "в связи с необходимостью решения неотложных рабочих вопросов деятельности Специализированной антикоррупционной прокуратуры".

