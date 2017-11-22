В Запорожье спецназ СБУ задержал 30 человек

В Запорожье в среду, 22 ноября, отряд специального назначения Службы безопасности Украины задержал около 30 человек, сообщает пресс-центр управления СБУ в Запорожской области.



Задержание прошло в рамках операции по выявлению нелегальных мигрантов и скрывающихся террористов.



Операцию проводили в центре города в районе Запорожского государственного медицинского университета.



Сообщается, что задержанные подозреваются в нелегальном проживании в Украине.

