В Запорожье спецназ СБУ задержал 30 человек
В Запорожье в среду, 22 ноября, отряд специального назначения Службы безопасности Украины задержал около 30 человек, сообщает пресс-центр управления СБУ в Запорожской области.
Задержание прошло в рамках операции по выявлению нелегальных мигрантов и скрывающихся террористов.
Операцию проводили в центре города в районе Запорожского государственного медицинского университета.
Сообщается, что задержанные подозреваются в нелегальном проживании в Украине.
Источник: Корреспондент
15:48