Порнозвезда рассказала о неприглядной стороне секса на камеру

Австралийская порнозвезда Мэддисон Мессина рассказала, что секс в порно совсем не такой, каким кажется. С ней побеседовал новостной сайт News.com.au.



35-летняя Мэддисон проработала в секс-индустрии 18 лет и уже пять лет снимается в фильмах для взрослых. Три года подряд она удостаивалась награды «Порнозвезда года».



Она признается, что секс перед камерой выглядит куда лучше, чем происходит на самом деле: «Все проходит довольно муторно... И совершенно лишено того, что делает хороший секс хорошим». По ее словам, актрисам во время съемок больно, потому что их заставляют принимать неестественные позы, иногда это даже приводит к травмам.



Как правило, режиссер пытается снять все одним дублем, утверждает Мэддисон. Прекращать съемку приходится только в том случае, если у актера пропадает эрекция. Поэтому перед съемкой самого ролика актеры устраивают фотосессию, чтобы потренироваться в смене поз, иногда для этого приходится прибегать практически к акробатическим трюкам.



«Секс на съемках порно — самый худший секс, что у меня был», — подытоживает актриса. К тому же у нее начались проблемы в личной жизни из-за профессии. Мэддисон жалуется, что кавалеры воспринимают ее как трофей, а не нормальную девушку. Тем не менее она любит «человеческую сторону своей профессии, необычную жизнь и сумасшедшие приключения, связанные с ней».

