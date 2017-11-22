Климкин прокомментировал обострение отношений с Беларусью

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал обострение в отношениях с Беларусью, вызванное рядом задержаний на территории государства украинских граждан. Трансляцию общения министра с журналистами вел телеканал 112 Украина.



«С Беларусью сначала грибная истерия, потом ягодная истерия, потом шпионская истерия, потом какая-то экономическая. Значит, кому-то выгодно построить логику по поводу якобы Украины, которая работает в Беларуси, что по определению является тотальной глупостью. Но кто-то это сознательно строит», - сказал министр.



Климкин напомнил о проведении военных учений «Запад-2017», во время которых отрабатывались наступательные операции.



«Я только что был на форуме по безопасности в Галифаксе (Канада, - ред.), абсолютно все согласны с тем, что это сознательная отработка возможных наступательных операций и шантаж. Мы прекрасно понимаем, что такая логика вроде бы смешная, но там кому-то выгодна», - сказал глава МИД.

