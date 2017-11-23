В Лондоне начали расследование обвинений против актера Кевина Спейси

В полиции Лондона начали расследование второго обвинения в домогательствах, против Кевина Спейси. Об этом передает Интерфакс со ссылкой на американский еженедельник "Вэрайети".



Заявление с обвинением поступило в полицию на прошлой неделе, спустя некоторое время против того, как администрация театра "Олд Вик", в котором работал актер, сообщила о 20 жалобах от сотрудников на актера.



По данным телеканала "Скай Ньюз", в полиции Лондона, не разглашая имен, заявили, что начала расследование о сексуальных домогательствах "одного мужчины к другому мужчине" в 2005 году в лондонском районе Ламбет.



Полиция отметила, что речь идет о том же человеке, в отношении которого ведется расследование о домогательствах в Ламбете в 2008 году. Газета "Сан" сообщала, что полиция Лондона начала расследование после того, как британский актер, чье имя не раскрывается, обвинил Спейси в домогательствах. По данным газеты, инцидент произошел в 2008 году.



Первым рассказал о домогательствах со стороны Спейси 46-летний актер Энтони Рэпп. Спейси в ответ принес извинения актеру, уточнив, что не помнит этот случай.

Кроме того, актер признался, что имел романтические отношения со своим полом. После этого Спейси обвинил в домогательствах мексиканский актер Роберто Кавазос. В неподобающем поведении Спейси также обвинили восемь его коллег по сериалу "Карточный домик".



Полиция не выдвигала официальные обвинения в отношении актера.

