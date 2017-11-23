Накликали. Еще раз об аресте банковских счетов в «один клик»

Вчера президент подписал законопроект о внесении изменений в три кодекса – Хозяйственный и Гражданский процессуальные и административного судопроизводства. Стартовала так называемая судебная реформа. Незадолго до этого Минюст начал рекламную кампанию мгновенного ареста банковских счетов. Соответствующая норма содержится в подписанном законе. Теперь судья сможет арестовать ваши деньги, не вставая с кресла, простым нажатием кнопки. В наших специфических условиях судебной коррупции и «кривосудия» – это «перемога» или «зрада»?



Законопроект №6232 «О внесении изменений в Хозяйственный процессуальный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, Кодекс административного судопроизводства Украины и другие законодательные акты» был проголосован 3 октября, а 30 октября направлен на подпись к президенту. И вчера подписан.



Среди множества корректив, которые содержит документ, есть изменение в законе об исполнительном производстве – добавлен раздел о системе автоматизированного ареста средств на банковских счетах.



Это открывает перед бизнесом и судебной системой новые широкие горизонты. Должники, трепещите. Потенциальные жертвы рейдерских атак, я вам не завидую. Особенно с учетом того, что в Украине появился институт частных судебных исполнителей. Судя по тому, как Минюст прямо лезет из шкуры вон, расхваливая перспективную систему, шкурка и впрямь стоит выделки.



При этом на официальном сайте министерства почему-то сообщается, что внедрить систему электронных арестов банковских счетов мы хотим, опираясь на опыт Хорватии. О чем заявил директор департамента по вопросам правосудия и национальной безопасности Александр Олейник.



Г-н Олейник уточнил, что после введения в Хорватии электронного ареста средств на банковских счетах резко улучшилась ситуация с исполнением судебных решений. За последние 16 лет из 8,1 млн. документов о взыскании средств на общую сумму 39,7 млрд. евро количество исполненных документов составило почти 7 млн. "Это стало возможно благодаря тому, что Финансовое агентство Хорватии предоставляет банкам электронное распоряжение о блокировании средств в течение 60 минут. Сам процесс происходит в течение нескольких минут, и у должника нет возможности вывести средства со счетов", – отметил Олейник.



Я понимаю желание государства и коммерческих кредиторов не дать улизнуть должнику с деньгами. Вор должен сидеть в тюрьме, а должник – в долговой яме. Только причем тут Хорватия? Восхищаюсь ее успехами по выбиванию долгов, но мы решились на арест в “один клик” не потому

Арест счетов в “один клик” – это в наших условиях палка о двух концах. И еще неизвестно, каким концом долбанет она по бизнесу. Такой гаджет в руках коррумпированного судьи или “заказанного” судисполнителя – это как граната у обезьяны. Ну, и сугубо для интереса хотелось бы знать: ладно, арестовать счета можно будет за несколько минут, а снять арест? Тоже за минуты? Или понадобятся недели, месяцы и годы?

Поучаствовал в рекламной кампании и заместитель министра юстиции Сергей Шкляр: он добавил, что введение единой системы электронных арестов банковских счетов критически необходимо Украине. Поскольку, “несмотря на то, что в рамках реформы принудительного исполнения решений установлены четкие и максимально короткие сроки совершения исполнительных действий, постановления об аресте средств должника все равно направляются исполнителями в банковские учреждения по почте или доставляются лично. А это занимает время и может привести к выводу средств со счетов должником”.При этом замминистра юстиции напомнил, что для эффективного исполнения судебных решений в Украине был введен институт частных исполнителей. “Сейчас 73 человека включены в Единый реестр частных исполнителей Украины и уже начали свою работу. По словам замминистра, появление частных исполнителей наряду с государственными создаст конкурентную среду, благодаря чему будут предоставляться более качественные и эффективные услуги и сократятся сроки выполнения решений”, – сказал он.Я понимаю желание государства и коммерческих кредиторов не дать улизнуть должнику с деньгами. Вор должен сидеть в тюрьме, а должник – в долговой яме. Только причем тут Хорватия? Восхищаюсь ее успехами по выбиванию долгов, но мы решились на арест в “один клик” не потому.Зачем лукавить? Давайте скажем прямо, что это обязательство Украины перед МВФ, записанное в Меморандуме (раздел “Реформа судебной системы”) от марта 2015 года. Мы обещали МВФ еще до конца декабря 2015 года принять закон, ужесточающий и ускоряющий процедуру наложения ареста на денежные средства ответчиков (должников) в хозяйственных и гражданских делах.Обещание, естественно, не сдержали. Как и многие другие. Поэтому Меморандум был обновлен. Теперь мы живем по Меморандуму от 2 марта 2017 года. Но от выполнения данного нас никто не освобождал.В связи с чем вскоре после подписания крайнего по счету Меморандума президент подал в парламент законопроект, которым предложил ввести систему автоматизированного ареста банковских счетов. Было это 23 марта 2017 года (как уже сказано выше).Еще раньше – в декабре 2015 года – Минюст, который читал Меморандум с МВФ и рассчитывал на законодательное оформление онлайн-ареста счетов в указанные там сроки, презентовал уже готовую систему автоматизированного ареста денежных средств на банковских счетах. Честно говоря, я не эксперт, чтобы утверждать, насколько она совершенна, но техническое решение вроде бы уже есть.Однако очевидно, что сам арест денег – это половина дела. И не важно, сколько минут пройдет от нажатия кнопки и до реакции банка – пять, десять или шестьдесят. Вопрос в том, насколько надежен сервис для обмена данными судов с банками, распознавания электронной цифровой подписи конкретного судьи, будет ли информация реально защищена, особенно при передаче по открытым каналам связи.В Минюсте говорят, что информацию зашифруют. Но... Не сильно верится, что все будет так, как рекламирует заинтересованное ведомство. Почему заинтересованное? Потому что мгновенный арест денег на счетах станет хлебом не столько судей, сколько частных судебных исполнителей, которых Минюст собственно и протежирует.Наверное, в цивилизованной стране такие системы автоматизации исполнения судебных решений – это “то, что доктор прописал”. И не сомневаюсь, что они успешно применяются на практике не только в Хорватии. Не будет же МВФ требовать от нас какой-то экзотики.Но мы-то с вами живем пока в стране, только стремящейся к цивилизации. Поэтому наши модерновые интернет-площадки вроде онлайн-подачи документов в вузы и заполнения электронных деклараций постоянно зависают. Это их нормальное состояние. Даже когда вы платите в терминале “Ощадбанка” за коммунальные услуги и вам с энтузиазмом помогает опытная сотрудница, система тоже упорно виснет.Не зависают у нас только проплаченные судебные решения. Вот тут все работает как часы. Сколько судебных споров, особенно по хозяйственным делам, принимались без участия одной из сторон, и эта сторона потом с удивлением узнавала, что “без нее ее женили”? А кредиты, которые банки таинственным образом “навешивают” на своих клиентов, о чем те опять-таки узнают случайно. Я уже не говорю о том, что если кредит все-таки взял и выплатил, не забудь похлопотать об освобождении от залога. А то и через 20 лет ваша давно выплаченная квартира будет висеть в реестре отягощений. Причем, как водится, нотариус пропал, банк обанкротился, документы не сохранились. Веселитесь!Чего это вдруг я тут такое рассказываю? Оттого, что арест счетов в “один клик” – это в наших условиях палка о двух концах. И еще неизвестно, каким концом долбанет она по бизнесу. Такой гаджет в руках коррумпированного судьи или “заказанного” судисполнителя – это как граната у обезьяны. Ну, и сугубо для интереса хотелось бы знать: ладно, арестовать счета можно будет за несколько минут, а снять арест? Тоже за минуты? Или понадобятся недели, месяцы и годы? Почему-то мне кажется, что вопрос этот риторический.