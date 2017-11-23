В Украину прибыло более 70 тысяч тонн угля из США

Сегодня порт Южный" в Одессе принял 73 тыс. тонн угля марки "Г" из США. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе порта "Южный".



Балкер “OCEAN DALIAN” пришвартовался к причалу № 6 в 00:25. Американский уголь будет отгружен на тепловые электростанции ДТЭК.



“OCEAN DALIAN — второе судно с газовым углем из США для энергетической компании ДТЭК, которое разгружено на предприятии. С начала года ГП “Морской торговый порт „Южный“ обработало 14 судов с импортным энергетическим углем для государственных и частных предприятий. Общий объем превысил 900 тыс. тонн. К концу 2017 года предприятие готовится разгрузить еще несколько балкеров”, — отметил и.о. директора ГП “МТП “Южный” Виталий Жуковский.



С мая 2017 ГП “МТП “Южный” отгрузил для генерации ДТЭК более 600 тыс. тонн энергетического угля, из которых 535 тыс. тонн — антрацита из ЮАР, 75 тыс. тонн — уголь марки “Г” из США.

